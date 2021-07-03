قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى ويُلحق اضراراً فادحة بالشبكة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم السبت انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى في ناحية "ورتي" 150 كم شمال شرق مدينة اربيل جراء القصف المكثف الذي تشنّه الطائرات التركية على تلك المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الكهرباء انقطعت عن قرى "زارگـلي"، و"بوکریسکان"، و"ليوژە" في حدود ناحية "ورتي" بسبب القصف المكثف الذي شنّته الطائرات الحربية التركية.

وأوضح البيان أن الطائرات الحربية التركية قصفت في الساعة 11:30 دقيقة من مساء أمس سفوح جبل قنديل مما الحق أضراراً جسيمةً في شبكة الكهرباء الوطنية في المنطقة.

ويُقدر النقص الحاصل في تجهيز الطاقة في إقليم كوردستان بـ1000 ميغاواط وفقا لما أعلنته وزارة الكهرباء مؤخرا وأكدت أنها لا تزود أي أماكن أخرى خارج الإقليم بالكهرباء الذي تنتجه بسبب ذلك النقص.