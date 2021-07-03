سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى ويُلحق اضراراً فادحة بالشبكة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-03T09:59:25+0000
قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى ويُلحق اضراراً فادحة بالشبكة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم السبت انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى في ناحية "ورتي" 150 كم شمال شرق مدينة اربيل جراء القصف المكثف الذي تشنّه الطائرات التركية على تلك المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الكهرباء انقطعت عن قرى "زارگـلي"، و"بوکریسکان"، و"ليوژە" في حدود ناحية "ورتي" بسبب القصف المكثف الذي شنّته الطائرات الحربية التركية.

وأوضح البيان أن الطائرات الحربية التركية قصفت في الساعة 11:30 دقيقة من مساء أمس سفوح جبل قنديل مما الحق أضراراً جسيمةً في شبكة الكهرباء الوطنية في المنطقة.

ويُقدر النقص الحاصل في تجهيز الطاقة في إقليم كوردستان بـ1000 ميغاواط وفقا لما أعلنته وزارة الكهرباء مؤخرا وأكدت أنها لا تزود أي أماكن أخرى خارج الإقليم بالكهرباء الذي تنتجه بسبب ذلك النقص.

related

اقليم كوردستان يدشن محطة تزيد 10% من معدل انتاج الطاقة الكهربائية

Date: 2020-07-14 11:50:49
اقليم كوردستان يدشن محطة تزيد 10% من معدل انتاج الطاقة الكهربائية

المقاتلات التركية تجدد قصف قمة جبلية في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-23 08:11:41
المقاتلات التركية تجدد قصف قمة جبلية في إقليم كوردستان

وزارة كهرباء كوردستان: لا نزود أي مكان خارج الإقليم بالطاقة

Date: 2021-07-02 10:05:27
وزارة كهرباء كوردستان: لا نزود أي مكان خارج الإقليم بالطاقة

جرحى من المدنيين بقصف تركي يستهدف قنديل في اقليم كوردستان

Date: 2019-09-26 08:18:54
جرحى من المدنيين بقصف تركي يستهدف قنديل في اقليم كوردستان

قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-03 18:04:07
قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

صور.. مسرور بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا بمطار اربيل

Date: 2020-03-02 15:38:45
صور.. مسرور بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا بمطار اربيل

حالات الشفاء من كورونا كوردستان تتجاوز 170 ألفاً

Date: 2021-06-23 14:49:59
حالات الشفاء من كورونا كوردستان تتجاوز 170 ألفاً

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يصل إلى أربيل

Date: 2021-05-03 09:17:54
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يصل إلى أربيل