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قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-21T19:46:12+0000
قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن قرى بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بانقطاع الكهرباء يوم الاثنين عن قرى حدودية في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك جراء قصف مدفعي تركي.

وقال مدير الناحية سربست عقراوي لوكالة شفق نيوز، إن "المدفعية التركية قصفت اليوم محيط قرية قمرى في ناحية كاني ماسي".

وأضاف أن "القصف تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن قرى دشيش وسررو وادني واورة"، مضيفا أن "فرق دائرة الكهرباء لم تتمكن من الوصول الى المنطقة وإصلاح الخلل بسبب كثافة القصف المدفعي في المنطقة".

وأشار عقراوي أن "مهندسي دائرة الكهرباء سيحاولون الوصول الى المنطقة صباح يوم غد وإصلاح العطل وإعادة خط الكهرباء الى القرى الاربع".

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