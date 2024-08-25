قصف تركي يتسبب باحتراق منازل وبساتين و"مقبرة" قرية شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم الأحد، باندلاع النيران في منازل وبساتين و"مقبرة" في إحدى القرى شمالي المحافظة بسبب قصف تركي استهداف مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "القصف التركي أدى إلى اندلاع النيران في محيط قرية الكيشك التابعة لناحية كاني ماسي شمالي دهوك، وانتقلت ألسنة اللهب إلى بعض المنازل بالإضافة إلى مقبرة القرية والمزارع والبساتين والمراعي".

وأشار إلى أن "النيران ما تزال مشتعلة"، مضيفاً أن "النيران أثارت الذعر بين سكان القرية واضطروا إلى اللجوء لمكان آمن حفاظاً على سلامتهم".