قصف تركي واشتباكات مع العماليين شمال دهوك

من آثار الاشتباكات اليوم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن المدفعية التركية وسلاحها الجوي يواصلان استهداف مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في مناطق قضاء العمادية شمال دهوك.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن اشتباكات اندلعت اليوم بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال في سلسلة جبل متين التي تطل على العمادية نتج عنها تعرض منزل أحد أهالي قرية سركلي لاطلاق نار دون وقوع اصابات.

وأشار المصدر، إلى أن المدفعية التركية قامت بقصف بشكل مكثف اليوم مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني في جبل متين وسفوحه.