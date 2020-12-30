سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف تركي مكثف يطال مناطق حدودية في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-30T09:09:10+0000
قصف تركي مكثف يطال مناطق حدودية في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ شنّت الطائرات التركية يوم الاربعاء قصفا مكثفا طال مرتفعات في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان دوي انفجارات قوية سمعت من جبل "كاره" اثناء القصف مع تصاعد اعمدة الدخان  في الجبل.

وفي السياق قال شهود اخرون ان طائرات تركية قصفت قبل قليل ايضا منطقة جبلية مطلة على قريتي "كيسته وجلكي" الحدوديتين  مع تركيا شمال قضاء زاخو.

ولم يتسن بعد معرفة الاضرار الناجمة عن القصف لحد الان، و الذي تزعم تركيا انه يستهدف حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.

related

ارتفاع حصيلة الضحايا للقصف التركي على بلدة في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-19 16:11:03
ارتفاع حصيلة الضحايا للقصف التركي على بلدة في اقليم كوردستان

قصف تركي يطال قمة جبلة مطلة على قريتين في دهوك

Date: 2020-10-06 14:43:52
قصف تركي يطال قمة جبلة مطلة على قريتين في دهوك

بعد أربيل.. تركيا تقصف مناطق جبلية بدهوك

Date: 2020-09-01 20:11:55
بعد أربيل.. تركيا تقصف مناطق جبلية بدهوك

الطائرات التركية تقصف منطقة شمال اربيل واندلاع اشتباكات "عنيفة" مع pkk

Date: 2020-09-16 07:19:42
الطائرات التركية تقصف منطقة شمال اربيل واندلاع اشتباكات "عنيفة" مع pkk

الطائرات التركية تقصف قمة جبل شمال دهوك

Date: 2020-09-25 10:52:50
الطائرات التركية تقصف قمة جبل شمال دهوك

القصف التركي يبيد مساحات واسعة من الغابات في المناطق الجبلية بدهوك

Date: 2020-07-15 16:47:55
القصف التركي يبيد مساحات واسعة من الغابات في المناطق الجبلية بدهوك

الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

Date: 2020-10-14 04:42:56
الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

سكان في دهوك يستشعرون قوة زلزال ضرب تركيا

Date: 2020-12-03 06:11:30
سكان في دهوك يستشعرون قوة زلزال ضرب تركيا