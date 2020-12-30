قصف تركي مكثف يطال مناطق حدودية في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ شنّت الطائرات التركية يوم الاربعاء قصفا مكثفا طال مرتفعات في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان دوي انفجارات قوية سمعت من جبل "كاره" اثناء القصف مع تصاعد اعمدة الدخان في الجبل.

وفي السياق قال شهود اخرون ان طائرات تركية قصفت قبل قليل ايضا منطقة جبلية مطلة على قريتي "كيسته وجلكي" الحدوديتين مع تركيا شمال قضاء زاخو.

ولم يتسن بعد معرفة الاضرار الناجمة عن القصف لحد الان، و الذي تزعم تركيا انه يستهدف حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.