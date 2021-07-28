قصف تركي مكثف يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات التركية، مساء الأربعاء، قصفها لجبل متين بناحية ديرلوك بقضاء العمادية في محافظة دهوك.

وافاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز، بأن القصف استهدف موقعا لحزب العمال الكوردستاني حيث اندفعت قواته إلى مجموعات صغيرة وتوغلت الى عمق اقليم كوردستان هربا من الضربات المتلاحقة للطائرات والمدفعية التركية في المناطق الحدودية.

ونفذت القوات التركية منذ بداية العام الجاري عمليات عسكرية مكثفة في كل من العراق وسوريا، قائلة إن "ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها".