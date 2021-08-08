قصف تركي مكثف يستهدف تواجداً للعماليين شمالي دهوك ويتسبب بحريق واسع

شفق نيوز / أفاد شهود عيان، مساء الأحد، بأن قصفاً تركياً مكثفاً استهدف تواجداً لحزب العمال الكوردستاني، وتسبب بحريق واسع في إحدى قرى محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مختار قرية كشاني، هاشم كشاني، لوكالة شفق نيوز، إن "محيط قرية بانكي التابعة لناحية باتيفا شرق قضاء زاخو، تعرضت لقصف مكثف الليلة، وأن الجيش التركي استخدم أسلحة (دوشكا) وأسلحة خفية ومتوسطة ما وأسفر عن إحراق عشرات الدونمات من الاراضي الزراعية والغابات".

وتعرضت قرية كشاني، يوم أمس لقصف تركي، ألحق أضراراً مادية كبيرة بمشروع مياه القرية، وفق مختار القرية.

وبحسب كشاني، قامت عناصر تابعة لحزب العمال الكوردستاني، قبل يومين بإطلاق صاروخ على عجلة محملة بمواد انشائية تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة، ما أسفر عن تدمير العجلة وإصابة السائق.

وأشار مختار قرية كشاني، إلى وجود نقاط عسكرية للجيش التركي في محيط القرية، لافتاً إلى أن "إحدى تلك النقاط قامت باطلاق الأسحلة صوب محيط القرية".