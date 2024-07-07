قصف تركي مزدوج يتسبب بأضرار وحرائق في مزارع وغابات شمال دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بان القوات التركية شنت، قبل ظهر اليوم الأحد، قصفا بواسطة المدفعية والطائرات الحربية استهدفت به مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في وادي "رشافة" التابع لناحية "ديرلوك شمال محافظة دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن هذا القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة بمزارع السكان المحليين وادى الى اندلاع حرائق واسعة في الغابات المجاورة، مشيرا الى أن النيران ما تزال مشتعلة، ولم تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها (حتى وقت كتابة هذا الخبر).