قصف تركي كثيف يستهدف مواقع "العماليين" في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن المدفعية التركية شنت قصفا مكثفا على عدد من الانفاق التي يتحصن فيها عناصر حزب العمال الكوردستاني، عند سفح جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف التركي استهدف مواقع محددة داخل الانفاق التي تم حفرها في واديي ميرين وسيفا، المطلين على قرية كوهرزي ضمن منطقة نهيلي، وهي مناطق وعرة يستخدمها عناصر الحزب للاختباء وتنفيذ عملياتهم".

وأضاف أن "هذه المنطقة تتعرض منذ اسبوع لقصف مدفعي تركي متواصل وبشكل يومي، حيث يتم استهداف مواقع يعتقد انها تحتوي على مخازن أسلحة أو تستخدم كمراكز قيادة لعناصر الحزب"، مبينا "لم تتوفر حتى الآن أي معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية والمادية".