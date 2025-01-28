قصف تركي غير مسبوق على كهف قرب قصر شيده صدام في جبل گاره

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات الحربية التركية شنت غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في منطقة جبل گاره المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

واوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن احدى الغارات استهدفت كهفا يقع بالقرب من قصر شيد خلال فترة حكم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في أواخر ثمانينيات القرن الماضي على احدى قمم الجبل.

واضاف ان هذه المنطقة التي تحمل أهمية استراتيجية وجغرافية تتعرض لأول مرة لقصف جوي من قبل القوات التركية، مشيرا إلى أن هذه القمة الجبلية مطلة على ناحية سرسنك التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.