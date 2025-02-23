قصف تركي عنيف يطال مواقع عُمّالية في دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بتعرض مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني، في جبال متين ضمن محافظة دهوك، إلى قصف تركي عنيف.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "المدفعية التركية قامت بقصف عنيف على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمال دهوك.

واضاف المصدر، أن "وادي ميوين في محيط قرية بلافة تعرض للقصف حيث ارتفعت اعمدة دخان كثيفة"، دون أن يتسنى حتى الان تحديد الخسائر الناجمة عن هذه العملية العسكرية.