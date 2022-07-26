قصف تركي "عنيف" يطال قرية في العمادية شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات الحربية التركية قصفت محيط قرية سكيري التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المنطقة تعرضت لقصف عنيف مرتين متتاليتين دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".

من جانب آخر قال شهود عيان، إن "الطيران التركي قصف قبل ظهر اليوم ايضا سسلة جبل متين المطل على قرية سركلي التابعة لقضاء العمادية".

يذكر ان الجيش التركي اقام يوم امس نقة عسكرية جديدة في سلسلة جبل متين المطل على قرية سركلي شمال محافظة دهوك.

وقصف الجيش التركي بالمدفعية يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بإدارة زاخو المستقلة ضمن إقليم كوردستان، ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا و31 مصاباً، وعلى إثر ذلك قدمت الحكومة العراقية احتجاجاً لأنقرة وشكوى لدى مجلس الأمن.