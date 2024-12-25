قصف تركي "عنيف" يستهدف مواقع عُمالية في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن القوات التركية نفذت قصفًا مكثفا استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سفح جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "القصف المدفعي طال محيط قرية ميرستك بشكل مباشر حيث استخدمت المدفعية الثقيلة في الهجوم"، مشيراً إلى أن "القصف تسبب في حالة من الذعر بين سكان المنطقة".

يذكر أن منطقة جبل متين تعد من النقاط الحيوية لحزب العمال الكوردستاني حيث يستخدمها كقاعدة لعملياته في المنطقة مما يجعلها هدفا مستمرا للقصف التركي.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، تحييد 21 عضوا من حزب العمال الكوردستاني، في العمليات الأخيرة التي أجريت في شمال العراق وسوريا.

وبحسب بيان للدفاع التركية، جرت العمليات في منطقتي درع الفرات ونبع السلام، مؤكدة على الجهود الجارية لمواجهة حزب العمال، ووحدات حماية الشعب.

وأضاف البيان: "ما زلنا نتخذ تدابير وقائية ومدمرة ضد محاولات هجوم حزب العمال الكوردستاني،،وحدات حماية الشعب".

وكانت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، قد أعلنت يوم الأربعاء، أن استخبارات بلادها "حيّدت" القيادي في حزب العمال الكوردستاني "فرات سيريهان" المطلوب بالنشرة الرمادية، من خلال عملية في شمال العراق (اقليم كوردستان).

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر في الاستخبارات التركية، قولها، إن "سيريهان هذا الاسم الحركي لـ "هوكير باطمان"، خطط لعملية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".

وأضافت أن الاستخبارات التركية تلقت معلومات مفادها أن سيريهان وفر أسلحة وذخيرة لحزب العمال في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، وتحديدا بمنطقة "كارة" باقليم كوردستان العراق.

وأوضحت أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهان وعدد من عناصر الحزب برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدف تنفيذ عملية ضد القوات التركية.