قصف تركي عنيف لمواقع العمال الكوردستاني في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن المدفعية التركية شنت قصفا عنيفا استهدف مواقع حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين بمحافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف التركي طال محيط قرية سگيري القديمة، وهي منطقة معروفة بوعورتها الجغرافية وتضاريسها الجبلية الصعبة".

وأضاف أن "هذه المنطقة تعد من المواقع الاستراتيجية التي يستخدمها مسلحو حزب العمال الكوردستاني كقواعد ونقاط تمركز".

فيما أفاد شهود عيان من سكان المناطق القريبة، أن المناطق المستهدفة بالقصف، يعتقد أنها تحتوي على شبكة أنفاق ومغارات طبيعية تستخدم من قبل عناصر الحزب للتحصن وتنفيذ عملياتهم.