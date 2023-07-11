قصف تركي يشعل النيران في مساحات واسعة من الغابات شمال دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني ان الطائرات التركية شنت غارات مكثفة اليوم الثلاثاء، على مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في عدة مناطق شمالي محافظة دهوك.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان سفح جبل كارة تعرض لقصف عنيف مساء اليوم بالاضافة الى مناطق في منطقة نهيلي منها قريتا بلافة ورشفا التابعتان لقضاء العمادية شمال دهوك.

وأشار المصدر؛ إلى أن القصف ادى الى احراق مناطق شاسعة من الغابات ومزارع أهالي القرى ولا تزال النيران مشتعلة بسبب عدم قدرة رجال الاطفاء الى هذه المناطق.