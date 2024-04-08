قصف تركي على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن المدفعية التركية والطيران الحربي قامت بقصف مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة قضاء العمادية شمالي دهوك.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المناطق المجاورة لقرية (مزي) على سفح جبل كارة تعرضت لست هجمات متتالية دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".

يشار إلى أن الجيش التركي بدا استهداف مواقع حزب العمال الكوردستاني بشكل مكثف في مناطق بسلسلة جبل كارة المطلة على قضاء العمادية وناحية سرسنك شمال دهوك منذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي.