قصف تركي على مواقع عُمّالية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بأن الطائرات الحربية التركية نفذت غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة العمادية شمال دهوك، ضمن إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "منطقة محيط قريتي كوهرزي وبلافة في سفوح جبل متين تعرضتا للقصف، دون معرفة الخسائر الناجمة عن الهجوم نظرا لأن المنطقة غير آمنة وتصعب الوصول إليها".

وكان مصدر امني، أفاد يوم الجمعة الماضي، بأن الطائرات الحربية التركية شنت غارة جوية على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمال دهوك.