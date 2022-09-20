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قصف تركي جديد يطال قرى شمال دهوك 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-20T14:30:18+0000
قصف تركي جديد يطال قرى شمال دهوك 

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في دهوك، اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات التركية قصفت معاقل حزب العمال الكوردستاني في جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال المحافظة.

وأضاف المصدر، أن القصف طال مناطق في قرى كودرزي وسكيري بالاضافة الى وادي سيفا، مبينا أن تلك المناطق تعرضت للقصف مرتين متتالين دون معرفة حجم الخسائر الناجمة.

يشار إلى أن هذه المناطق تتعرض لقصف شبه يومي وقد أنشأ الجيش التركي عدة قواعد عسكرية جديدة خلال  الشهر ايلول الجاري في قمم جبل متين وتتعرض هذه النقاط بين حين وآخر الى هجمات صاروخية من قبل مسلحي حزب العمال الكوردستاني .

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