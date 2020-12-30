قصف تركي جديد يستهدف قرية شمالي دهوك

شفق نيوز/ قصفت المدفعية التركية مساء اليوم الاربعاء محيط قرية شمالي محافظة دهوك.

وقال سربست عقراوي مدير ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية لوكالة شفق نيوز، ان الجيش التركي قصف مناطق من الناحية وخاصة في مرعى قرية كيسته دون معرفة الأضرار الناجمة عن القصف المدفعي.

وكانت المدفعية التركية قصفت صباح اليوم ولمرتين محيط قرية كيسته دون وقوع خسائر بين المدنيين.

يذكر ان القصف التركي الجوي والمدفعي متواصل منذ أشهر على مناطق وقرى حدودية، في إطار النزاع المسلح بين أنقرة وحزب العمال الكوردستاني المنتشر في المناطق الحدودية داخل اقليم كوردستان.