قصف تركي بأكثر من 25 قذيفة مدفعية يستهدف موقعاً لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ استهدفت المدفعية التركية، بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، تواجداً لحزب العمال الكوردستاني في محيط قرية بقضاء زاخو في محافظة دهوك.

وأفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بأن القصف تركز بمحيط قرية بانكا التابعة لناحية دركار، عبر اكثر من 25 قذيفة.

وقالوا إن القصف استهدف تواجداً لحزب العمال بمحيط القرية، وأحدث هلعا وخوفا بين الأهالي.

وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني، يستخدم المناطق الجبلية في إقليم كوردستان، نقطة انطلاق لعملياته منذ عقود ضد الدولة التركية وجيشها.

وينفذ الجيش التركي باستمرار عمليات عبر الحدود ويشن غارات جوية على قواعد حزب العمال الكوردستاني داخل عمق إقليم كوردستان، وعلى الشريط الحدودي مع العراق.