أربيل والسليمانية.. هجمات منسقة بمسيّرات تستهدف مقار المعارضة الكوردية الإيرانية (تحديث)

شفق نيوز - أربيل / السليمانية

شهد إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، موجة هجمات "منسقة" بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية مجهولة الهوية، استهدفت مقار تابعة لأحزاب كوردية إيرانية معارضة في محافظتي أربيل والسليمانية بشكل متزامن.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن أربع طائرات مسيّرة "صغيرة الحجم" استهدفت مقار لـ"جيش كوردستان الوطني" بشكل مباشر شمال غرب اربيل، مشيراً إلى أنباء عن وقوع جرحى، فضلاً عن نشوب حرائق في وحدات سكنية مؤقتة (كرفانات) داخل المواقع المستهدفة

وفي سياق متصل أفاد مصدر خاص في حزب "كوملة" الكوردستاني، بأن أحد مقرات الحزب في منطقة "سورداش" بمحافظة السليمانية، تعرض لهجوم بواسطة طائرات مسيّرة مجهولة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم نُفذ بواسطة عدة طائرات مسيّرة استهدفت المقر بشكل مباشر.

من جانبه، أكد قيادي في الحزب للوكالة، أن "الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات في صفوف قوات البيشمركة التابعة للحزب أو أعضائه"، مبيناً أن الأضرار المادية كانت "معدومة".

وكشف القيادي عن معطيات أمنية لافتة، مشيراً إلى أن "المؤشرات الأولية للتحقيقات تفيد بأن الطائرات المسيّرة انطلقت من منطقة قريبة من موقع المقر المستهدف"، مؤكداً استمرار الجهات المعنية في متابعة ملابسات الحادث لتحديد الجهة التي تقف وراءه.