قصف بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف حقلاً نفطياً في دهوك

شفق نيوز- دهوك

افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإحباط هجوم بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، استهدف حقلا نفطيا في قضاء شيخان ضمن محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طائرة مسيرة مفخخة مجهولة الهوية، حاولت استهداف حقل (مغارا) النفطي في قضاء شيخان، لكن قوات الأمن تصدت للهجوم وغيرت مسار الطائرة، مما حال دون وصولها الى هدفها".

هذا وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان في وقت سابق يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة مفخخة في محافظة اربيل بحادث هو الثاني من نوعه في غضون ساعات قلائل.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة مفخخة سقطت في الساعة الـ10:50 قرب قرية سوريژة التابعة لناحية شمامك في محافظة أربيل.

وفي وقت سابق من فجر الخميس، سقطت طائرة مسيّرة مفخخة قرب قرية "جێژنیکان" التابعة لناحية بحركة في محافظة أربيل، وفقا لبيان صادر عن الجهاز.

كما أكدت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، استهداف حقل نفط شركة DNO في طاوكي بإدارة منطقة زاخو المستقلة، مشيرة الى ان الهجوم لم يسفر عن خسائر بالارواح او اضرار مادية.