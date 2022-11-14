القصف الإيراني يتجدد شمال اربيل والقنصلية الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، اليوم الاثنين، بتجدد القصف الايراني على ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة شمال اربيل، فيما أطلقت القنصلية الاميركية بالمحافظة صافرات الإنذار.

‏وقال مدير ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل إحسان الجلبي، لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف منطقة بريزين وجبل سقر بشكل مكثف".

واضاف ان "القصف لم يسفر عن خسائر بشرية بحسب المعلومات الأولية".

وفي السياق، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن صافرات الانذار قد اطلقت داخل القنصلية الامريكية في اربيل، تزامنا مع القصف.

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق ضمن محافظة اربيل.

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي، إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحا "وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.

وخلال شهري ايلول وتشرين الاول الماضيين، قصفت ايران بشكل شبه يومي منطقة كويسنجق، وأظهرت صوراً لتلاميذ المدارس وهم مختبئين هلعاً من شدة القصف الذي استهدف مقراً لحزب ايراني معارض في القضاء.

وكشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، حينها، أن القصف الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.