قصف اربيل على طاولة نيجيرفان بارزاني وسفيري أمريكا وبريطانيا لدى العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي.

وبحث اللقاء، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان وآخر التطورات الأمنية واستهداف أربيل والعلاقات بين أربيل وبغداد والعلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان.

وأكدت السفيرة الأمريكية، بحسب البيان، دعم الولايات المتحدة المستمر للعراق وإقليم كوردستان، معربة عن استعداد بلادها لتطوير العلاقات وتوسيع التعاون بينهما.

كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة والاضطرابات في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء يوم الأربعاء، وجهات النظر مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن حول علاقات بريطانيا مع العراق والإقليم ومفاوضات اربيل و بغداد وكيفية حل مشاكلهما والهجمات على أربيل.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الاقليم، فقد قيّم الجانبان بشكل إيجابي التقدم الذي أحرزته المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأعربا عن أملهما في التوصل إلى تفاهم مشترك لحل القضايا، وشددا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار، في العراق والمنطقة.

واشر البيان إلى أن الوضع في المنطقة بصورة عامة و توترات الشرق الاوسط و تداعياتها كاتت محاور اخرى خلال اللقاء.