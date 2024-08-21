"قصة حضارة".. معرض فني في أربيل يستعرض تاريخ العراق (صور)

شفق نيوز/ أُقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، معرض فني حول حضارة العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المعرض حمل عنوان "قصة حضارة" وأُقيم بالتعاون مع مركز وعي في اربيل.

وقال صاحب المعرض رؤوف العطار، لوكالة شفق نيوز، إن "معرض قصة حضارة يتكون من 40 لوحة فنية تمثل معالم وتاريخ العراق واللوحات التي رسمتها هي صور للرحالة الذين جاءوا إلى العراق حيث حاولت احيائها ودمجها بأساليب فنية حديثة".

ومن جهته قال أحمد المدرس، مدير مركز وعي الذي احتضن المعرض، لوكالة شفق نيوز إن "ًهذا المعرض مهم جدا خاصة في الظروف الحالية وذلك للتعريف بحضارة وتاريخ العراق حيث ان المعرض يضم تاريخ جميع محافظات العراق وما تملكه من إرث تاريخي".