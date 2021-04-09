قصة حب كوردية تتوج بالزواج بعد انتظار لأكثر من ثلاثين عاماً

شفق نيوز/ من منا لم يتغنَ ويتفاعل مع قصص الحب الكلاسيكية والأفلام الرومانسية التي تختتم بنهاية سعيدة تجمع حبيبين بعد انتظار قد يطول لأعوام معدودة، فما بالك بقصة حب دامت لأكثر من 30 عاماً وشهدت تعرجات ومحطات لم تخطر ببال قاص يذكر.

ففي مدينة كوه دشت في لرستان إيران الكوردية، كان هناك شاب يدعى کیومرس تيموري، تُيّمَ عشقاً بابنة خالته، توران تيموري، وتقدم لطلب زواجها، لكنه عائلتها صدته ورفضت الطلب لأسباب متعددة، لم يكل عاشقنا، بل واصل بلا ملل، بل استعان بوجهاء مدينته في محاولة للظفر بموافقة عائلة "تيموري" بيت خالته، لكن بلا نتيجة تذكر.

کیومرس العاشق الولهان، استمر لسنوات على إصراره، ما دفع بعائلة الحبيبة أن يتقدموا بشكوى لشرطة المدينة ليزج به في السجن.

لكن السجن لم يحول بينه وبين توران، ليستمر ولأكثر من 30 عاماً بالتقدم لطلب زواجها بشكل مستمر، ما دفع بعائلتها إلا الرضوخ لإصرار کیومرس منقطع النظير ويوافقوا على طلب الزواج، لينجمع العاشقان تحت سقف واحد أخيراً.