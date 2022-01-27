قصار القامة: نطالب بدعم الجميع لنا في ظل موجة البرد والثلوج في كوردستان

شفق نيوز/ طالبت جمعية القامة في اقليم كوردستان اليوم الخميس، جميع الجهات الحكومية والخيرين من أبناء كوردستان تقديم الدعم والمساعدة للمعاقين خلال هذه المرحلة.

وقال عمر جبار رئيس جمعية قصار القامة في كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "أوضاع المعاقين قد تكون لها خصوصية خاصة في هذه الفترة التي اجتاحت بها الثلوج أغلب مناطق اقليم كوردستان العراق، ما أدى إلى شلل الحركة والعمل في مناطق متعددة من الاقليم والذي انعكس بدورة على الواقع المعاشي لقصار القامة بسبب الوضع الصحي والجسدي الخاص بهم".

وأكد جبار على ضرورة أن "تبذل حكومة الإقليم قصارى جهدها لتقديم مساعدات خاصة لقصار القامة في هذه الفترة والمتمثلة بالمساعدات المالية نتيجة لعدم استطاعة الكثير من قصار القامة من مزاولة اعمالهم في ظل موجة الأمطار والثلوج، وكذلك توفير حصة وقودية لهم لما تتطلب أبدانهم وصحتهم الجسدية أجواء من الدفء".

كما طالب جبار برلمان الاقليم بالضغط على الحكومة لتوفير مستلزمات قصار القامة وذوي الاحتياجات الخاصة كونهم يعانون من ما لا يعانيه غيرهم من طبقات وفئات المجتمع.

وثمن رئيس جمعية قصار القامة في كوردستان قرار حكومة الاقليم الأخير الخاص باضافة مبلغ قدره (١٠٠) ألف دينار منحة على رواتب المعاقين الموظفين.

ودعت جمعية قصار القامة في كوردستان رئاسة برلمان الاقليم النزول والاستماع الى مطاليب قصار القامة َواخذ دورهم في إيصال أصواتهم للجهات ذات العلاقة، في إشارة إلى أن قصار القامة قد تكون لهم كلمتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم يأخذ برلمان الاقليم دوره.