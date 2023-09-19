قصار القامة في السليمانية يشكون تأخر رواتبهم وينتقدون تصريحات شاسوار عبد الواحد

شفق نيوز/ أكد رئيس جمعية قصار القامة في السليمانية عمر جبار، يوم الثلاثاء، أن تأخير صرف الرواتب الشهرية انعكس سلبا على حياة وصحة قصار القامة، منتقدا تصريحات رئيس حراك الجيل الجديد في قدرته لحل الأزمات في كوردستان.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز إن "وضع ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة عامة ووضع قصار القامة بصورة خاصة ليس على ما يرام وأن تأخير صرف المنح الشهرية المتواضعة انعكس سلبا على حياة وصحة قصار القامة ، فالكثير من قصار القامة يعانون من أمراض مزمنة تحتاج إلى علاج دوري وهذا العلاج يتطلب نقوداً وقصار القامة لا يمتلكون سوى تلك المنح التي لا تتجاوز 150 الف دينار التي تمنحها حكومة الإقليم لهم".

وأضاف، "من واجبات حكومة الإقليم توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة كونهم يحتاجون لبعض الأمور أكثر من المواطنين الأسوياء".

وانتقد رئيس جمعية قصار القامة تصريحات رئيس الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد حول قدرته على حل المشكلات التي يعانيها الإقليم وكونه يستطيع مساعدة المحتاجين ، مبين انه "لو كان جادا فلماذا لم يأتي لتقديم مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة؟".

وبين ان "احد الخيرين من أبناء السليمانية قام اليوم بتوفير تبرعات مالية لـ250 عائلة من عوائل قصار القامة، مثمنا جهود الخيرين و مطالبا في الوقت نفسه رجال الأعمال والمستثمرين بتوفير مساعدات لعوائل قصار القامة".