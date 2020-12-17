قسد عن أحداث سحيلا: لم تتهجم قواتنا على البيشمركة ونحترم سيادة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ نفت قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس، قيام قواتها بالهجوم على نقاط للبيشمركة في منطقة سحيلا بإقليم كوردستان مؤكدة احترامها لسيادة الإقليم.

وجاء في بيان أصدرته "قسد" وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "خلال السنوات الماضية من بدء عمليات مكافحة إرهاب داعش، كان هناك دائما آلية للتنسيق المشترك على طرفي الحدود بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات اقليم كوردستان، وهذا التنسيق سهل الكثير من العقبات التي تحدث عادة في المناطق الحدودية.

وأوضح البيان أن ما جرى في منطقة سحيلا ليلة أمس الأربعاء، لم يكن هجوما على نقاط البيشمركة بل سوء تنسيق بين الأجهزة الأمنية على طرفي الحدود .

وتابع البيان " طالما احترمت قوات سوريا الديمقراطية سيادة الإقليم وقواته العسكرية على أراضيه".

وأشار إلى أنه "بعد التنسيق لوقف اطلاق النار بين احدى مجموعات الكريلا( حزب العمال الكوردستاني) التي أنهت مهامها في دعم عمليات مكافحة داعش إلى جانب قواتنا والتي كانت في طريقها للعودة لمقراتها، حيث تمت محاصرتها من قبل قوات البيشمركة ما أدى لاشتباكات قصيرة بين الطرفين حينها تدخلت قنواتنا في الاتصال لإيقاف هذه الاشتباكات والتنسيق لإعادتهم بشكل آمن من خلال الجهود المشتركة بين فريقي التنسيق".

وأضافت إلى أن ما أثير من تصريحات اعلامية كانت مبالغة كبيرة اعطت للحدث حجما أكبر من حقيقته والواقع حسب البيان.

واختتم البيان " إننا قوات سوريا الديمقراطية كلنا ثقة بإن تكثيف التنسيق بيننا على طرفي الحدود هو الضمان الوحيد والضروري لتجنب أي سوء فهم مستقبلا لما يخدم المصلحة المشتركة وعملية الاستقرار والأمن على الحدود".

وأمس الأربعاء، أعلن وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين صد هجوم شنه مسلحون موالون لحزب العمال الكوردستاني قادمين من سوريا.

وقال لزكين في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن مجموعة من عناصر وحدات حماية الشعب YPG( العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية) هاجمت نقطة لقوات البيشمركة في منطقة سحيلا لتدور اشتباكات "عنيفة" بين الجانبين استمرت قرابة ساعتين استخدمت فيها المدافع الرشاشة، مردفا بالقول ان البيشمركة تمكنت من دحر القوات المهاجمة التي حاولت التسلل من الاراضي السورية الى الاقليم.

واضاف ان الاشتباكات لم تسفر عن وقوع خسائر ضمن صفوف قوات البيشمركة رغم شدتها، لافتا الى ان القوات المهاجمة حاولت احتلال النقطة التابعة للبيشمركة الا انها اخفقت، مؤكدا ان من حق البيشمركة ان تدافع عن ارضها.

ودعا لزكين التحالف الدولي الى ان يكون له موقف إزاء الهجمات المتكررة التي ينفذها حزب العمال، والفصائل المنضوية تحت لوائه، قائلا "سنعلم اليوم التحالف بالهجوم".

وادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الهجوم، مطالبا التحالف الدولي بعدم السماح بتكرار هذا التصرف وعدم استعمال الاسلحة التي تقدمها له ضد اقليم كوردستان.