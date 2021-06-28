"قسد" توجه خطاباً إلى اجتماع التحالف الدولي في روما

شفق نيوز/ وجّه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" خطاباً إلى اجتماع التحالف الدولي ضد داعش المقرر عقده اليوم الاثنين في العاصمة الإيطالية روما.

وقال عبدي في تغريدة له على تويتر اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ "سيجتمع التحالف الدولي ضد داعش غداً لمناقشة إلحاق الهزيمة الدائمة لداعش. لضمان تحقيق النصر المستدام، يجب ألا ننسى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال ومقاتلي داعش لا يزالون في مخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا.

ودعا عبدي في تغريدة أخرى؛ " التحالف الدولي إلى المساعدة في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، ودعم برامج التعليم ومكافحة التطرف، وكذلك دعم الاستقرار والانعاش الاقتصادي في المناطق المحررة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف".