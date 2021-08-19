"قسد" تنهي حملة تمشيط ريف الرقة الغربي باعتقال 34 عنصرا لداعش

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الخميس، اعتقال 34 عنصرا تابعين لداعش في ريف الرقة الغربي.

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها "بدعم من وحدات حماية المرأة، يوم الأمس الأربعاء ،نفذت عمليات استهدفت خلايا داعش وعدد من المتعاملين معها في الريف الغربي لمدينة الرقة".

وذكرت "قسد" في بيانها؛ أن "العملية الأمنية جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة حول تسلل بعض عناصر داعش إلى المخيمات العشوائية في ريف الرقة الغربي بعد تسهيل بعض القاطنين فيها لعمل تلك العناصر وإيوائهم وتقديم الدعم اللوجستي لها".

وأكدت "تمشيط المخيمات الموجودة على جانبي الطريق الواصل بين مدينتي الطبقة والرقة، وانهاء حملتها الأمنية باعتقال أربعة عناصر داعش، واعتقال 30 متعاوناً معها في تقديم الدعم اللوجستي وإيوائهم".