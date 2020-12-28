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"قسد" تنفي انسحابها من بلدة استراتيجية وتسليمها لدمشق

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-28T21:06:04+0000
"قسد" تنفي انسحابها من بلدة استراتيجية وتسليمها لدمشق

شفق نيوز/ نفى مصدر مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين الانباء التي أفادت بتوصل "قسد" لتفاهم مع القوات الروسية يقضى بتسليم بلدة عين عيسى الاستراتيجية لحكومة النظام السوري في دمشق.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت، الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية وافقت على الانسحاب الكامل من عين عيسى وتسليمها لقوات الحكومة السورية.

وأوضح مصدر مسؤول من "قسد" لوكالة شفق نيوز أن "قوات سوريا الديمقراطية أجرت أكثر من لقاء مع الجانب الروسي حول الوضع الراهن دون ان تتضمن أي قبول من جانبها للحديث عن تسليم عين عيسى للحكومة السورية أو انسحابنا منها".

وأكد المصدر أن "التفاهمات بين قسد والقوات الروسية لم تتجاوز السماح بإنشاء عدد من النقاط العسكرية للقوات الروسية وأخرى تابعة للجيش الحكومي السوري في بلدة عين عيسى ومحيطها".

وأشار المصدر إلى أن "خارطة السيطرة في عين عيسى لم تتغير منذ بدء الهجمات التركية" وأضاف "استقدمت قواتنا تعزيزات عسكرية الى المنطقة لمواجهة ازدياد وتيرة الهجمات التي تشنها تركيا والفصائل التابعة لها على ريف المدينة الشمالي".

ووصف المصدر الأخبار التي تتحدث عن موافقة قسد تسليم المدينة للحكومة السورية بأنها تأتي في إطار "الحرب الإعلامية المعادية ولا مصداقية لها".

وتشهد منطقة عين عيسى شمال سوريا منذ أكثر من أسبوعين اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والفصائل التابعة له وقوات سوريا الديمقراطية وتركزت الاشتباكات في  قرى المشيرفة والجهبل وصيدا ومعلقة.

وكانت تركيا قد وقعت اتفاقيتا وقف لإطلاق النار مع كل من روسيا والولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي بعد عملية عسكرية شنتها في كل من سري كانيه (رأس العين) و كري سبي (تل أبيض) شمال سوريا.

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