"قسد" تلقي القبض على 10 أشخاص بتهمتي التزوير والسرقة

شفق نيوز/ اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا "قسد"، يوم الثلاثاء، شبكة مؤلفة من 10 أشخاص بتهمة تزوير الوثائق والسرقة.

وذكر المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قواتهم اعتقلت شبكة من 10 أشخاص بتهمة الفساد في إطار حملتها لمحاربة الفساد في شمال وشرق سوريا.

وأكد المركز؛ أن الأشخاص العشرة يعملون بمؤسسات قوات سوريا الديمقراطية في مدن مختلفة من شمال وشرق سوريا.

وتابع انه بعد التحقيقات حكم عليهم بالسجن (ع ي أ بـ 10سنوات)، (م ن د بسنتين)، (م أ بـ 7 سنوات)، (هـ ي و بـ10 سنوات)، (س ف ت بـ10 سنوات)، (ف م ي بـ5 سنوات)، (م خ ع بـ3 سنوات)، (هـ ع بسنة واحدة)، (ك س س بـ6 سنوات) و (ي م هـ بسنة واحدة) بتهم الفساد، الرشوة، تزوير الوثائق.

ولفت إلى أن أعضاء الشبكة سوف يعيدون ما سرقوه وفق قرار المحكمة.

ولا زالت قوات سوريا الديمقراطية تواصل حملتها في مكافحة الفساد، وتزوير الوثائق، والرشوة وانتهاكات وحالات أخرى، التي أطلقتها ضمن مؤسساتها في شمال وشرق سوريا.