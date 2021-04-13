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"قسد" تقبض على اثنين من عناصر داعش في ريف قامشلي ودير الزور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-13T11:33:45+0000
"قسد" تقبض على اثنين من عناصر داعش في ريف قامشلي ودير الزور

شفق نيوز/ ألقت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا "قسد"، يوم الثلاثاء، القبض على عضوين من خلايا داعش بريف قامشلي وريف ديرالزور.

وذكر المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وحداتهم الخاصة قامت بعمليتين امنيتين في منطقتي تل براك بريف القامشلي الجنوبي، وذيبان بريف دير الزور الشرقي، وألقت القبض على عضوين من خلايا داعش ومصادرة المعدات التي كانت بحوزتهم.

وأكد المركز؛ أن العمليتين نفذتا بدعم جوي من التحالف الدولي، ضمن الجهود المستمرة لوقف نشاط خلايا داعش ومكافحة الإرهاب في شمال وشرق سوريا.

وألقت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا "قسد" منذ يومين القبض على متزعم في خلايا داعش في مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

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