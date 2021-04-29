"قسد" تفكك 6 عبوات ناسفة غربي دير الزور

شفق نيوز/ قام فريق هندسة الألغام في قوات سوريا الديمقراطية لشمال وشرق سوريا "قسد" بتفكيك 6 عبوات ناسفة تم وضعها في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي ليلة الأمس الأربعاء 28 نيسان / أبريل.

وأفادت قسد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ببلاغٍ مُقدم لجهاتنا المختصة مفاده وجود جسم مشبوه في بلدة الكسرة، قام فريق هندسة الألغام بفرض طوق أمني في المكان المذكور ،وإبعاد المواطنين للحفاظ على سلامتهم، وفكك ست عبوات ناسفة مجهزة للتفجير دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية".

وفي ريف دير الزور الشرقي في منطقة ذيبان؛ ألقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" ليلة الأمس وبدعم جوي من التحالف الدولي القبض على ثلاثة من عناصر داعش ومصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزتهم.

وتستمر قوات سوريا الديمقراطية مع قوى الأمن الداخلي والتحالف الدولي بالعمل في مكافحة خلايا داعش النشطة في ريف ديرالزور والحسكة.