قسد تفكك دراجة مفخخة وتبطل مفعول عبوات ناسفة بريف دير الزور

شفق نيوز/ فككت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأحد، دراجة نارية مفخخة وابطلت مفعول عبوتين ناسفتين إثر اعتقالها لخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال فترة عيد الفطر بريف دير الزور الشرقي.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "نفذت قواتنا خلال اليوم الأول لعيد الفطر عملية أمنية استهدفت خلية لإرهابيي داعش في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية خلال فترة العيد".

واوضحت قسد أنه "استكمالاً للعملية استولت قواتنا على دراجة نارية مفخخة وأبطلت مفعول عبوتين ناسفتين وكذلك اعتقال إرهابيين آخرين".

ومنذ مطلع العام الحالي نفذت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي (الاسايش) عشرات الحملات الامنية ضد خلايا داعش في ريفي الحسكة ودير الزور بدعم من قوات التحالف الدولي.