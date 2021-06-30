قسد تعلن القبض على قتلة قيادي في الأدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاربعاء، اعتقال شخصين مسؤولين عن ارتكاب جريمة اغتيال قيادي في الإدارة الذاتية بدير الزور شرق سوريا.

وأوضح بيان لقوات "قسد"، أن "قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على المجرمين في الـ31 من شهر أيار من العام الجاري، بعد عمليات بحث وتحرٍّ دقيقة لتحركاتهما في المنطقة".

وأكد البيان أن "المجرمين اعترفا خلال التحقيقات بارتكابهما للجريمة وعدة جرائم أخرى، بالإضافة إلى تورطهما بعمليات تشمل الخطف وضرب استقرار وأمن المنطقة".

وأشار المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إلى نشر الاعترافات الكاملة للمجرمين، مرفقاً بمقاطع مصورة لاحقاً.

وفي الـ ١٦ نيسان الفائت، تعرضت سيارة مدنية كانت تقل عضو حزب سوريا المستقبل ومستشار الإدارة المدنية في دير الزور، زنار عفرين، لإطلاق نار من قبل ملثمين على الطريق الواصل بين دير الزور والحسكة، ما أسفر عن مقتل زنار عفرين وأحد مرافقيه.