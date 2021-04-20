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"قسد" تعلن القبض على أشخاص يعملون في مؤسساتها بتهم الفساد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-20T10:29:33+0000
"قسد" تعلن القبض على أشخاص يعملون في مؤسساتها بتهم الفساد

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الثلاثاء، القبض على شبكة مؤلفة من 10 أشخاص بتهمة الفساد، في إطار حملة أطلقتها في مكافحة الفساد ضمن مؤسساتها بشمال وشرق سوريا.

وذكر المركز الإعلامي "لقسد " في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الأشخاص العشرة الذين تم اعتقالهم بتهم الفساد وتلقّي الرشاوى وتزوير الوثائق وحالات السرقة؛ يعملون في مؤسسات قوات سوريا الديمقراطية في قامشلي والحسكة.

وهم كل من (د.ر.أ ) (س.أ. ه ) (أ. و. ش) ( م. أ. ه ) (.ك و. أ ) ،( ك.ج.ر) (د.ش.إ) (س.أ.ه.س) ( إ.د.م) (ش.م.ت.س).

وأكدت قسد؛ أنه بعد التحقيقات تم إحالتهم إلى المحكمة أصولًا.

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا " قسد" شبكة مؤلفة من 10 أشخاص بتهمة تزوير الوثائق والسرقة في 13 نيسان / أبريل الجاري.

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