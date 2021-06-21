"قسد" تعتقل 4 عناصر تابعين لداعش ارتكبوا جرائم قتل في مخيم الهول

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الأثنين، اعتقال اربعة عناصر داعش في مخيم الهول بريف الحسكة.

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها "ألقت القبض على اربعة أشخاص من خلايا داعش في مخيم الهول ، نفذوا جريمة اغتيال ثلاثة مدنيين بينهم امرأة في المخيم".

وذكرت "قسد" أن المعتقلين يحملون جنسية عراقية تسللوا إلى مخيم الهول بصفة مدنيين بعد حملة باغوز عام 2019.

وألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، القبض في الأول من حزيران /يونيو الجاري على خلية لداعش في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، كانت تُجبر المدنيين على دفع أموال الزكاة، والاربعاء الماضي ألقت "قسد" القبض على ثلاثة عناصر داعش في بلدة الشحيل بريف دير الزور شرقي.