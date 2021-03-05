سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قسد تعتقل مورد أسلحة لتنظيم داعش في ريف دير الزور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-05T15:58:45+0000
قسد تعتقل مورد أسلحة لتنظيم داعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة، اعتقال احد موردي الأسلحة لتنظيم داعش في ريف دير الزور شرق سوريا.

وقالت "قسد" على صفحتها بموقع تويتر؛ إن قواتها الخاصة تمكنت في عملية ناجحة من القبض على أحد موردي الأسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ريف دير الزور.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي حملات تمشيط ومداهمات منذ مطلع العام الجاري ضد خلايا تنظيم داعش في ريفي دير الزور والحسكة.

وقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس في هجوم شنه مجهولين على حاجز امني لـ”قسد” في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي.

related

قوات سوريا الديمقراطية تعلن استئناف العمليات ضد تنظيم داعش

Date: 2019-10-19 18:15:09
قوات سوريا الديمقراطية تعلن استئناف العمليات ضد تنظيم داعش

مقتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين في ريف دير الزور

Date: 2021-02-08 15:32:04
مقتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين في ريف دير الزور

سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي

Date: 2019-10-13 14:42:34
سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي

سوريا الديمقراطية: هجوم تركيا انعش داعش

Date: 2019-10-12 19:07:52
سوريا الديمقراطية: هجوم تركيا انعش داعش

هل قطعت السعودية دعمها لـ"قسد" في سوريا؟

Date: 2020-12-12 15:41:23
هل قطعت السعودية دعمها لـ"قسد" في سوريا؟

مسلحون مجهولون يقدمون على خطف وقتل "مسؤولتين" في الإدارة الذاتية جنوبي الحسكة

Date: 2021-01-23 12:18:14
مسلحون مجهولون يقدمون على خطف وقتل "مسؤولتين" في الإدارة الذاتية جنوبي الحسكة

اسايش السليمانية تعتقل عنصراً بتنظيم "داعش"

Date: 2019-07-11 22:39:21
اسايش السليمانية تعتقل عنصراً بتنظيم "داعش"

قسد تعلن مقتل العشرات من المسلحين الموالين لتركيا في سري كانيه

Date: 2019-10-15 22:49:15
قسد تعلن مقتل العشرات من المسلحين الموالين لتركيا في سري كانيه