قسد تعتقل مورد أسلحة لتنظيم داعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة، اعتقال احد موردي الأسلحة لتنظيم داعش في ريف دير الزور شرق سوريا.

وقالت "قسد" على صفحتها بموقع تويتر؛ إن قواتها الخاصة تمكنت في عملية ناجحة من القبض على أحد موردي الأسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ريف دير الزور.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي حملات تمشيط ومداهمات منذ مطلع العام الجاري ضد خلايا تنظيم داعش في ريفي دير الزور والحسكة.

وقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس في هجوم شنه مجهولين على حاجز امني لـ”قسد” في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي.