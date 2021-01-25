"قسد" تعتقل عناصر بداعش خلال عمليتين بريف دير الزور والقامشلي

شفق نيوز/ قامت قوات سوريا الديمقراطية- قسد- وبدعم من التحالف الدولي بشن عمليتين منفصلتين ضد خلايا تنظيم داعش في كل من بلدة الشحيل بريف دير الزور وتل حميس بريف القامشلي قرب الحدود العراقية.

وبحسب المركز الإعلامي لقسد "العملية الأولى شنت يوم الامس 24 كانون الثاني الجاري في بلدة الشحيل اعتقل 4 أشخاص وتمت من خلية إرهابية ومصادرة أسلحتهم".

وأضاف البيان، أن "العملية الثانية شنت اليوم 25 كانون الثاني/ يناير 2021 في بلدة تل حميس ريف القامشلي قرب الحدود العراقية ضد خلية تابعة لتنظيم داعش، واعتقل خلالها أحد إرهابيي داعش كان يساعد العائلات على الفرار من مخيم الهول، وصودرت بحوزته معدات تقنية".

يأتي ذلك في ظل محاولات الهروب المستمرة من المخيم والتي تتم عبر مهربين وحراس من الهول.