سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

‏قسد تعتقل عضواً في داعش بريف دير الزور الشرقي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-17T17:07:51+0000
‏قسد تعتقل عضواً في داعش بريف دير الزور الشرقي

شفق نيوز/ اعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم السبت، اعتقال أحد عناصر خلايا تنظيم داعش في بلدة الشحيل بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت قسد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أنه "بتاريخ 16 نيسان الجاري، نفذت قواتنا وقوات والتحالف الدولي لمحاربة داعش حملة مشتركة ضد خلية للمتفجرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي".

وأكد البيان تمكن قسد من "اعتقال ارهابي ومصادرة وثائق وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات".

وأعلنت قسد يوم أمس الجمعة عن تمكن "وحدات مكافحة الإرهاب من كشف خلية نشطة لارهابيي داعش في منطقة الرقة تتألف من عشرة مرتزقة كانت تخطط لاستهداف تجمعات المواطنين ومؤسسات الإدارة المدنية في مدينتي الرقة والطبقة وعدد من المناطق الأخرى خلال شهر رمضان".

وأوضحت قسد؛ أن "الخلية كان يتزعمها قيادي في صفوف داعش، كانت تضم إضافة إلى عناصر لتنفيذ العمليات الإرهابية خبير للمتفجرات وآخر للإتصالات، حيث صادرت الوحدات أسلحة ووثائق إضافة إلى أجهزة للتواصل كانت بحوزة الخلية".

related

"قسد" تقبض على اثنين من عناصر داعش في ريف قامشلي ودير الزور

Date: 2021-04-13 11:33:45
"قسد" تقبض على اثنين من عناصر داعش في ريف قامشلي ودير الزور

الأسايش تقتل "أميراً داعشياً" وتعتقل 9 من أعضاء التنظيم في دير الزور

Date: 2021-03-12 17:20:49
الأسايش تقتل "أميراً داعشياً" وتعتقل 9 من أعضاء التنظيم في دير الزور

"الآسايش" تقبض على 53 داعشيا بينهم مسؤولون في مخيم الهول

Date: 2021-03-30 10:56:40
"الآسايش" تقبض على 53 داعشيا بينهم مسؤولون في مخيم الهول

صورة.. فتاة إيزيدية تسلم نفسها للأسايش في سوريا

Date: 2021-01-04 18:57:42
صورة.. فتاة إيزيدية تسلم نفسها للأسايش في سوريا

الاسايش تزيل حشوة معدة للتفجير بريف دير الزور

Date: 2021-01-05 12:59:40
الاسايش تزيل حشوة معدة للتفجير بريف دير الزور

مقتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين في ريف دير الزور

Date: 2021-02-08 15:32:04
مقتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين في ريف دير الزور

قسد تعتقل مورد أسلحة لتنظيم داعش في ريف دير الزور

Date: 2021-03-05 15:58:45
قسد تعتقل مورد أسلحة لتنظيم داعش في ريف دير الزور