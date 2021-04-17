‏قسد تعتقل عضواً في داعش بريف دير الزور الشرقي

شفق نيوز/ اعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم السبت، اعتقال أحد عناصر خلايا تنظيم داعش في بلدة الشحيل بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت قسد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أنه "بتاريخ 16 نيسان الجاري، نفذت قواتنا وقوات والتحالف الدولي لمحاربة داعش حملة مشتركة ضد خلية للمتفجرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي".

وأكد البيان تمكن قسد من "اعتقال ارهابي ومصادرة وثائق وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات".

وأعلنت قسد يوم أمس الجمعة عن تمكن "وحدات مكافحة الإرهاب من كشف خلية نشطة لارهابيي داعش في منطقة الرقة تتألف من عشرة مرتزقة كانت تخطط لاستهداف تجمعات المواطنين ومؤسسات الإدارة المدنية في مدينتي الرقة والطبقة وعدد من المناطق الأخرى خلال شهر رمضان".

وأوضحت قسد؛ أن "الخلية كان يتزعمها قيادي في صفوف داعش، كانت تضم إضافة إلى عناصر لتنفيذ العمليات الإرهابية خبير للمتفجرات وآخر للإتصالات، حيث صادرت الوحدات أسلحة ووثائق إضافة إلى أجهزة للتواصل كانت بحوزة الخلية".