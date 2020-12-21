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"قسد" تطيح بعناصر ارهابية في عمليتين منفصلتين احداها على الحدود العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-21T12:41:43+0000
"قسد" تطيح بعناصر ارهابية في عمليتين منفصلتين احداها على الحدود العراقية

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الكورد، يوم الاثنين، عن القبض على 6 أعضاء من خلايا تنظيم "داعش" في عملتين منفصلتين في سوريا.

وقالت "قسد" في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه "بدعم جوي من التحالف الدولي، تم القاء القبض على 3 أعضاء في خلية لتنظيم داعش، بريف الشدادي الشرقي، قرب الشريط الحدودي مع العراق، خلال عملية أمنية نفذتها وحداتنا الخاصة"، مشيرة الى "مصادرة معدات وأسلحة ومستندات كانت بحوزتهم".

وقالت ايضاً في تغريدة ثانية إن "الوحدات الأمنية الخاصة داهمت مواقع لخلايا لتنظيم داعش الإرهابي، والقت القبض على 3 منهم في عملية بريف بلدة البصيرة"، موضحة أنه "تمت مصادرة أسلحة ومعدات تقنية بحوزتهم".

وأشارت الى "مشاركة قوات التحالف الدولي في العملية عبر الدعم الجوي".

 وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأربعاء الماضي، عن اعتقال عضو خلية تابعة لتنظيم "داعش" في ريف ديرالزور الشمالي.

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