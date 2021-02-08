قسد تطيح بشخص يهرب عوائل "داعش" جنوب الحسكة

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص متهم بتهريب عوائل تنظيم "داعش" من مخيم الهول شرق الحسكة.

وقال مركز التنسيق والعمليات العسكرية التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "الوحدات الخاصة نفّذت، ليلة أمس الأحد، بدعم جوي من طيران التحالف الدولي عملية مداهمة أمنية ضد أحد المطلوبين في بلدة الحدادية جنوب حسكة".

وأوضحت قسد أن "العملية أسفرت عن اعتقال الشخص المطلوب" ولم تكشف قسد عن تفاصل حول هوية المهرب والشبكة المرتبطة به.

وأعلنت قسد في كانون الثاني/ يناير الماضي، اعتقال شخص كان يعمل على تهريب عناصر وعائلات "داعش" من مخيم الهول، بريف تل حميس قرب الحدود السورية – العراقية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية عثرت أمس الأحد على جثة لاجئ عراقي في مخيم الهول شرقي الحسكة إثر تعرضه لعدة رصاصات".

وأوضح المصدر أن "اللاجئ العراقي يبلغ 26 عاماً وتعرض لطلقات نارية في الرأس والصدر والبطن".

‎وتتهم قوات الأسايش وإدارة مخيم الهول خلايا تابعةً لتنظيم "داعش" بالوقوف وراء عمليات القتل في المخيم الذي يؤوي أكثر من 60 ألف شخص.

‎وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد وتيرة عمليات القتل في مخيم الهول، بعد توثيقها مقتل 12 سورياً وعراقياً في النصف الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.