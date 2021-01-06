"قسد" تطيح باثنين من عناصر داعش في ريف الحسكة

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلقاء القبض على عنصرين في خلايا تابعة لتنظيم داعش بريف الحسكة ليلة أمس الثلاثاء.

وقالت "قسد" في تغريدة على موقع تويتر تابعتها وكالة شفق نيوز إن قواتها الخاصة، وخلال عملية أمنية وبدعم جوي من التحالف الدولي، اعتقلت مقاتلين سابقين لتنظيم داعش في منطقة الصفا جنوب مدينة الشدادي بريف الحسكة.

وأضافت إنها صادرت كمية من المعدات كان بحوزتهما.

وسبق أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الجمعة 1 كانون الثاني، عن تنفيذها لعميلة خاصة ضد خلايا تنظيم داعش في ريف ديرالزور .

واعتقلت خلالها 14عنصرا من خلايا التنظيم في بلدتي الصور وكسرة بريف ديرالزور.

وأكدت "قسد" حينها قتلها لثلاثة عراقيين من تنظيم داعش في عملية قرب قرية أبو نتل في مدينة الصور بديرالزور.

وألحقت "قسد"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري، الهزيمة بداعش في سوريا عام 2019، إلا أن خلايا نائمة للتنظيم ما تزال تنتشر في الأرجاء.