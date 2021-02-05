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"قسد" تطلق حملة ضد داعش انتقاماً لـ"سعدة وهند" في ريف الحسكة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-05T15:55:01+0000
"قسد" تطلق حملة ضد داعش انتقاماً لـ"سعدة وهند" في ريف الحسكة

شفق نيوز/ أطلقت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا عملية عسكرية ضد خلايا داعش، وذلك انتقامًا لامرأتين "سعدة وهند" العاملتين لدى الإدارة الذاتية.

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز يوم الجمعة؛ عن انطلاق الحملة يوم أمس 4 شباط ، لتشمل كامل صحراء دير الزور ووصولًا إلى الحدود العراقية السورية.

وجاء في بيان قسد؛ أن "بسبب ازدياد نشاط وهجمات داعش في دير الزور، أطلقنا في الرابع من شباط وبمشاركة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي، هذه الحملة، في صحراء دير الزور وصولًا إلى الحدود العراقية السورية".

واضاف البيان؛ أن في "الـ 24 الساعة الأولى من الحملة، تمت مداهمة عشرات النقاط التابعة للمرتزقة، وتم توقيف العشرات والاستيلاء كميات كبيرة من الذخيرة، والحملة لا تزال مستمرة، وفي الأيام المقبلة سيتم مشاركة نتائج الحملة مع الرأي العام".

ويذكر أن "سعدة الهرماس وهند الخضير" إداريتين في الإدارة الذاتية ببلدة تل الشاير التابعة لحسكة في شمال وشرق سوريا على الحدود السورية العراقية تعرضتا للاغتيال، وتبنى داعش الهجوم عليهما قبل أسبوعين.

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