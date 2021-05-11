"قسد" تضيق الخناق على خلايا داعش في وادي العجيج

شفق نيوز/ تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، "قسد" يوم الثلاثاء، من العثور على مخابئ أسلحة وطرق تهريب يستخدمها خلايا تنظيم داعش في وادي العجيج بريف دير الزور شرق سوريا.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، "تواصل قواتنا عمليتها الأمنية والعسكرية في منطقة وادي العجيج بريف دير الزور الشمالي، لليوم الثالث على التوالي".

وأوضح أن "قسد تمكنت بدعم من التحالف الدولي من العثور على مخابئ كان يستخدمها التنظيم الإرهابي لإخفاء عناصره والأسلحة، بالإضافة للكشف عن طرق للتهريب كان يستخدمها التنظيم في تنقلات أعضائه وتحركاتهم".

واضاف المركز الإعلامي أن "قوات التحالف الدولي أطلقت خلال ساعات الليلة الفائتة عدد من الصواريخ استهدفت مواقع في منطقة وادي العجيج والمخابئ وطرق التهريب، فيما واصلت الطائرات تحليقها في أجواء المنطقة بهدف رصد ومتابعة تحركات خلايا التنظيم".

يشار إلى أن قسد أطلقت عملية أمنية واسعة في وادي العجيج بريف دير الزور يوم الأحد الماضي بدعم بري وجوي من التحالف الدولي بحثا عن خلايا تنظيم داعش مخابئه.