"قسد" تداهم اجتماعاً لداعش وتقبض على ثلاثة منهم في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية " قسد"، يوم الخميس، عن القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها وبإسناد جوي من التحالف الدولي تمكنت، أمس، من القاء القبض على ثلاثة من عناصر داعش في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي أثناء اجتماعهم في أحد أحياء البلدة.

وذكرت قسد، بأن تلك العناصر نفذت عمليات الاغتيال بحق مدنيين وعسكريين في المنطقة، مؤكدة أنها صادرت أسلحة ومعدات عسكرية وتقنية كانت بحوزتهم.

وسبق أن ألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الأول من حزيران /يونيو الجاري، القبض على خلية لداعش في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، كانت تُجبر المدنيين على دفع أموال الزكاة.