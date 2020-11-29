قسد تتهم تركيا وفصائل موالية لها بقصف المدنيين في عين عيسى

شفق نيوز/ قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأحد، إن الجيش التركي والفصائل التابعة له استهدفت المدنيين في مدينة عين عيسى شمال الرقة.

وأوضحت قسد في بيان تلقت شفق نيوز أن الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة الموالية له كثف في الآونة الأخيرة قصفه المدفعي على خط عين عيسى وقرى ريف تل أبيض/كري سبي.

وشارت قسد إلى تعرض مركز بلدة عين عيسى ومحيطها لقصف شديد خلال الثلاثة أيام الماضية، واستهدف القصف منازل المدنيين بشكل مباشر وأصيب طفلان بجروح نتيجة القذائف التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكشف البيان عن تزايدت حركة وتحشدات الفصائل الموالية لتركيا في قرية المالكية شمال بلدة عين عيسى.

وأوضح أن الفصائل التابعة لتركيا تعمل على بعد كيلو مترين من طريق M4 الدولي على تجهيز قواعد والاستعداد لشن الهجمات.

وكان قد أصيب طفلان بجروح وتضررت منازل بريف بلدة عيسى شمال الرقة، في قصف تركي استهدف البلدة ليلة الجمعة.

واستهدف القصف مخيم عين عيسى الذي تم إفراغه العام الماضي إبان الغزو التركي لمنطقتي تل أبيض وسري كانيه (رأس العين)، كما استهدف الطريق الدولي M4 الذي يمر من البلدة.