"قسد" تتسلل لخلف خطوط فصائل موالية لتركيا في سوريا

شفق نيوز/ أفادت مصادر عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بأنّ القوات المعروفة اختصارا باسم "قسد" تسللت مساء يوم الجمعة إلى خلف خطوط مواقع فصائل موالية لتركيا وجرحت عدداً من عناصر فصيل "السلطان مراد" في قريتي طويلة وأم الكيف بريف بلدة تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرقي سوريا.

وأضافت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "اشتباكات عنيفة اندلعت أيضاً بين الطرفين في قرية ريحانية بريف تل تمر الشمالي ترافقت بقصف عنيف لهذه الفصائل على مواقع قسد بالقرب من تل تمر".

وأشارت تلك المصادر إلى أنّ "هذه الفصائل تستمر بقصف أطراف بلدة عين عيسى وخاصة قرى جهبل والمشيرفة والواسطة بشكل متقطع منذ صباح اليوم دون ورود معلومات عن خسائر بشرية من الطرفين وسط صمت للقوات الحكومية والقوات الروسية".

و"قسد" قوات متحالف مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا لمحاربة داعش، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.

وعلى صعيد متصل، اعتصم عدد من أهالي بلدة عين عيسى وريفها أمام إحدى النقاط العسكرية للقوات الروسية وقامت مجموعة من الشبان برشق القوات الروسية بالحجارة تنديداً بـ"صمت" روسيا حيال قصف البلدة .